Porto | Conceicao | “Taremi non gioca? Questione di forma Fino a giugno conto su di lui”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Vitoria Guimaraes nella semifinale d’andata della Coppa digallo, il tecnico delSergioha parlato di Mehdi. L’attaccante iraniano, che lascerà il club a parametro zero in estate – verosimilmente per accasarsi all’Inter -, non sta infatti trovando spazio in questi mesi. “Ha un contrattoe potrò contare su di luia quella data, come ho sempre fatto con tutti itori in partenza nei miei sette anni al. Non c’è nessuna controversia – ha spiegato, spiegando poi i motivi dell’assenza di– E’ unadi condizione fisica. Sto tenendo d’occhio la sua ...