Portata via da una zona d' ombra | l' ultima pista sulla scomparsa di Kataleya

(Di giovedì 4 aprile 2024) A quasi un anno dalladella piccolaAlvarez, sparita da Firenze lo scorso 10 giugno, è emersa una nuova: la bambina sarebbe statavia da un'uscita secondaria dell'immobile in cui viveva che dà su via Monteverdi, non coperta da telecamere

La calciatrice dell'Arsenal Frida Maanum è improvvisamente collassa ta in campo durante la finale di Coppa di Lega inglese femminile contro il Chelsea: la norvegese è stata soccorsa in campo per ... (fanpage)

Sciacca, esplode una bombola dentro casa di un’anziana: indagini in corso - Esplosione all'interno di una casa in via Avigliano a Sciacca, in provincia di Agrigento. La pensionata 77enne residente è in ospedale.meridionews

Palazzo Pignano: tentato furto in un’azienda sventato dai Carabinieri della Stazione di Crema - Importante operazione nel contrasto ai reati predatori Portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Crema, che hanno sventato un furto presso un’azienda e hanno interamente recuperato la refurt ...lamilano

San Salvario, oltre 20mila euro di sanzioni nei confronti di 4 attività commerciali - In un locale di Corso Casale è stata riscontrata illegittima occupazione del suolo pubblico, violazione della normativa HACCP, carenze igienico sanitarie, pubblicità abusiva e mancata esposizione di ...torinoggi