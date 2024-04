Pochi biglietti venduti | ecco perché Jennifer Lopez ha dovuto cambiare nome al suo tour

(Di giovedì 4 aprile 2024)è stata costretta ala natura del suonordamericano This is Me...Now, trasformandolo in un viaggio attraverso le sue hit più famose.

(Adnkronos) – Un ritorno deludente? Dopo dieci anni di assenza, Jennifer Lopez ha pubblicato 'This Is Me… Now', un album di 16 tracce che accompagna due film sulla vita della cantante "romantica ... (webmagazine24)

Bergamo. La fase di vendita libera dei biglietti del match che l’Atalanta disputerà in casa con il Liverpool giovedì 18 aprile (calcio d’inizio ore 21) al Gewiss Stadium è durata una manciata di ... (bergamonews)

Re Carlo, il patrimonio immobiliare: cos'è la Crown Estate. Quanto e come guadagna la Royal family - Tra i beni privati ci sono i castelli di Sandringham e Balmoral. Dunque, se per la vendita dei biglietti di Buckingham Palace, Carlo ne beneficia ben poco, discorso diverso è per l'apertura del ...ilmessaggero

Pronti per look e gossip (ehm, e i concerti) di Coachella - Pronti per Coachella 2024 Musica, nuovi trend e celebrity gossip: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul festival più cool della stagione ...grazia

biglietti aerei sotto i 30 euro, ecco come e dove trovarli - Sono più di 20 milioni i biglietti che le principali compagnie low cost italiane offrono a prezzi convenienti ...ilgiornale