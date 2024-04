Pnrr | maxi frode a Venezia | 23 arresti e 600 milioni sequestrati

Pistoiese: blitz della Finanza allo stadio. Arrestato il patron de Simone - In particolare, le fiamme gialle pistoiesi hanno portato avanti una costola della maxi indagine, riguardante le vicende del club arancione. Si parla, in quest’ottica, di bancarotta fraudolenta, false ...lanazione

maxi-frode sui fondi del Pnrr: 23 misure cautelari e sequestri per oltre 600 milioni - maxi-frode sui fondi del Pnrr: la Guardia di finanza sta effettuando 23 misure cautelari e sequestri per oltre 600 milioni di euro. Una maxi-frode sui fondi del Pnrr. La Guardia di finanza di Venezia ...lanotiziagiornale

Pnrr, scoperta una maxi frode sui fondi - Misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura europea. Operazioni in diversi Paesi europei c ...italiaoggi