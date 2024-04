Pnrr | la Conferenza delle Regioni avverte Fitto | “Pronti a rivolgerci alla Consulta” Scontro sui tagli ai fondi per gli ospedali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Prima la bocciatura della Corte dei Conti, poi – nonostante il ministroabbia provato a negare l’esistenza dei– Forza Italia spacca la maggioranza chiedendo di ripristinare le somme destinatemessa in sicurezza e adeguamento antisismicostruttureere. Ora contro il ministro si scagliano anche i presidenti di Regione (compresi quelli di centrodestra). La, nel parereUnificata, chiede infatti al governo l’abrogazione del titolo 1 comma 13 del dlchea 1,2 miliardi alledestinatisanità, o un impegno formale per la reintegrazione dei. Non ...