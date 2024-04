Play-in Eurolega 2023 2024 | il tabellone e gli accoppiamenti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ile glidei-in dell’di basket. Tutto pronto per il via a questa nuova modalità, definita ufficialmente “-in showdown”, che rende più appassionante la fase ad eliminazione diretta della competizione: infatti, in questo modo anche le squadre che hanno terminato la regular season in nona e decima posizione hanno una chance di accedere aioff. In particolare, i-in si disputeranno in due giorni, martedì 16 e venerdì 19 aprile. Una partita si giocherà tra la settima e l’ottava in classifica: chi vince, va aioff, mentre chi perde affronterà la vincente della partita tra la nona e la decima (mentre la perdente di quest’ultima partita sarà eliminata). Chi ...

Sconfitta pesante per l’EA7 Emporio Armani Milano nella trentaduesima giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 . l’Olimpia ha infatti perso in casa dei lituani dello Zalgiris Kaunas di coach Andrea ... (sportface)

Olimpia Milano-Virtus Bologna, streaming gratis e diretta tv in chiaro Dove vedere Eurolega - valevole per la 33.a giornata di Eurolega, che in classifica vede i felsinei all'ottavo posto con 34 punti e già qualificati aritmeticamente per il Play-in, mentre i lombardi sono dodicesimi con 28 ...news.superscommesse

Pronostici Eurolega 33a giornata 2023-24 - Pronostici Eurolega 33a giornata 2023-24. Analisi, quote, classifiche e programma completo, nel turno di Olimpia Milano-Virtus Bologna.betitaliaweb

Simone Pianigiani a DAZN Got Game: "Olimpia-Virtus un bel confronto da vedere" - Simone Pianigiani ha espresso il suo punto di vista in merito al derby d’Italia in Eurolega in programma per venerdì 5 aprile alle 20.30 al Forum di Assago tra EA7 Emporio Armani Milano ...pianetabasket