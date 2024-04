Più fondi per il restauro del Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il contributo per ildel palazzo municipale in piazza Enrico Mattei è stato aumentato di 2,4 milioni di euro per un importo complessivo pari a 8,9 milioni di euro. La notizia è stata diffusa ieri mattina attraverso un comunicato della Cabina di Coordinamento sisma, presieduta dal commissario alla Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, il quale ha tenuto anche a spiegare la ragione di tale incremento. "La ricostruzione di edifici come i municipi è strategica per il recupero del patrimonio architettonico per il ritorno a una piena normalità delle comunità colpite dal terremoto – ha dichiarato il commissario Castelli – e stiamo sempre di più riuscendo a passare dalle norme e quindi dalla ‘teoria’ della ricostruzione ai cantieri, grazie alla stretta sinergia che si è attivata con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, con l’Usr, con il sindaco ...