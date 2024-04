Pistoiese | all’alba scatta il blitz della Finanza Perquisizioni nella sede della società

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pistoia, 4 aprile 2024 – Questa mattina all'alba, a Pistoia, èta un'imponente operazioneguardia di. Nel mirino la Us1921 guidata dal garante Maurizio De Simone e dall'amministratrice unica Matilda Jace. I finanzieri stanno effettuando una perquisizionearancione, tuttora in corso. Notizia in aggiornamento

