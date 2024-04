Pisa | Weekend con porte aperte in due case museo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – La provincia diprotagonista in occasione delle Giornate nazionali delledei personaggi illustri. Partecipano all’evento il"Casa Carducci" di Santa Maria a Monte e la Collezione Carlo Pepi a Crespina Lorenzana. Promosse in tutta Italia nel fine settimana del 6 e 7 aprile dall’Associazione Nazionaledella Memoria, quest’anno sono dedicate al tema “Memorie in viaggio”. Due giorni in cui ledi tutta Italia apriranno leper consentire al pubblico di scoprire ledei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. Sono ben 33 ledella Toscana che prendono parte alla terza edizione della manifestazione. L’iniziativa, ...