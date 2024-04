Pietrastornina in festa per i 100 anni di Pasquale Minucci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutogrande al Comune di Pietrastorina per i 100diche, dopo aver lasciato l’esercito, ha gestito lo storico barsituato in piazza Vittorio veneto del comune irpino insieme alla moglie Antonietta Antonelli, venuta a mancare pochi mesi fa. Nel giorno dei primi 100di vita di, lacon gli orgogliosi figli diRosa, Giuliana, Paola e Vittorio, ma anche l’amministrazione comunale di Pietrastornia con il sindaco Amato Rizzo e l’assessore Stefania Merolla tra i presenti.è stato omaggiato anche con due targhe perchè per tantissimi pietrastorninesi è stato un verso e proprio maestro di vita: Una da parte del Circolo ...