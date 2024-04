Piazza lacci per catturare animali e prende un gatto | il padrone chiama i carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Impruneta (Firenze), 04 aprile 2024 - Uno studente minorenne di Impruneta è stato denunciato per maltrattamento contro: voleva emulare dei video di cattura diselvatici, come aveva visto navigando in rete. Per questo aveva realizzato delle trappole con dei, con cui ha intrappolato e fatto male a delle povere creature senza colpa. Sono stati gli uomini del Nucleoforestale di San Casciano Val di Pesa (FI) a individuare il responsabile di questi atti. Avevano ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino il cuiera rimasto intrappolato per una notte intera in uno metallico in un'area boschiva nei pressi della località Fattoria la Fonte nel Comune di Impruneta (FI). Il micio per fortuna è riuscito a sopravvivere. Dall’ispezione dei ...