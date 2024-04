Piano incentivi ecobonus | gli obblighi e i vincoli per ottenerlo per auto e moto

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il nuovoè ormai prossimo ad arrivare, coldiperche attende il via libera solo dalla Corte dei Conti per poter entrare in vigore. Nell’attesa dell’ok definitivo al decreto che mette in campo fondi per quasi un miliardo e che Invitalia aggiorni la piattaforma online su cui le concessionarie potranno prenotare l’importo concesso al cliente finale, emergono però dei dettagli che potrebbero chiudere l’a molti. Infatti, oltre i requisiti già noti che potrebbero portare una somma più o meno alta dell’incentivo, gli italiani che accederanno al prossimodovranno stare attenti. Infatti, nel decreto, sono inseriti una serie dida non sottovalutare....

Un nuovo piano di incentivi all’esodo è stato stipulato da Stellantis che ha trovato l’ Accordo con diverse sigle sindacali per l’uscita di 1.520 lavoratori da Mirafiori. Un ok, ricevuto da quasi ... (quifinanza)

Apple in cerca della «Next Big Thing», Bloomberg: «Il Piano per creare un robot domestico» - Secondo quanto riportato da Bloomberg, dopo la chiusura del progetto Apple Car, Cupertino starebbe investendo nella creazione di robot per la smart home ...corriere

Arrivano i nuovi incentivi auto: 10 modelli di tutti i prezzi da comprare con lo sconto - I bonus per cambiare l’auto saranno disponibili probabilmente a partire da maggio. Il Piano prevede sconti fino a 13.750 euro nel caso delle auto elettriche, fino a 8 mila per le ibride plug-in. Ecoin ...corriere

incentivi, l'auto da tenere almeno un anno per averlo: tutti gli obblighi da rispettare per ottenere l'ecobonus - Il nuovo Piano di incentivi per le auto è atteso entro entro un mese, manca solo il via libera della Corte dei Conti. Il decreto stanzia quasi 1 miliardo di euro (950 milioni) «con tre direttrici: più ...informazione