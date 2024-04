Phishing | cos’è e come proteggersi | la guida completa e i consigli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Negli ultimi anni, ilè diventato uno dei metodi più comuni e insidiosi utilizzati dai cybercriminali per ottenere accesso non autorizzato a informazioni sensibili. Questo tipo di attacco informatico si basa sull’inganno, mirando a indurre gli utenti a rivelare dati personali,password e dettagli delle carte di credito, attraverso email o siti web fraudolenti che sembrano legittimi. Con l’aumento della sua prevalenza, è fondamentale comprendereilefficacemente da queste minacce.il? Il termine “” deriva dall’inglese “fishing”, che significa “pescare”, ed è una metafora dell’azione di “gettare l’amo” per “pescare” informazioni sensibili dalle vittime ignare. I ...

Risparmia sul futuro della cybersecurity: fino al 42% di sconto su Kaspersky: ... il futuro della cybersecurity è qui Sicurezza avanzata con ...cybersecurity è qui Sicurezza avanzata con sistema anti - phishing ... Ma cos'ha di tanto speciale il piano Standard di Kaspersky rispetto ...

Pescara, arrestato un imprenditore per bancarotta fraudolenta: ... in questi giorni è in corso un'altra campagna malevola via mail che usa l'Agenzia delle Entrate e il nome del suo direttore per tentativi di phishing COS'È IL PHISHING Il phishing tramite web ...