(Di giovedì 4 aprile 2024) 14.40 "Di fatto le relazioni frasono ormai scivolate a un livello di scontro". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri. "In effetti i Paesi della, l'Alleanza stessa sono già coinvolti nel conflitto in Ucraina. Lacontinua il suo movimento verso i nostri confini, l'espansione delle sue infrastrutture militari verso i nostri confini. Creata come strumento di, l'Alleanza continua a mostrare la sua essenza", ha aggiunto