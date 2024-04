Persona infettata dall’influenza aviaria in Texas dopo il contatto con il bestiame

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 4 aprile 2024) Epidemia di influenzacolpisce ilnegli Stati Uniti Un'epidemia di influenzacolpisce le mucche da latte in sei stati degli Stati Uniti, con almeno 13 mandrie coinvolte. Il virus dell'H5N1, solitamente fatale negli uccelli, è stato individuato nei bovini statunitensi per la prima volta. Primo caso di influenzain unainUnainè stata diagnosticata con influenzailcon mucche da latte presumibilmente infette. Il paziente, affetto principalmente da congiuntivite, è in cura con farmaci antivirali e si sta riprendendo con successo. Il virus identificato è lo stesso