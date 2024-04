Perla Vatiero ha in serbo un nuovo progetto | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 aprile 2024)dopo la vittoria al Grande Fratello si prepara a vivere una nuova avventura: la vincitrice hai inunha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello. La giovane ed ex concorrente del reality show di Mediaset dopo la vittoria sta per viversi nuove avventure lavorative.nelle ultime ore ha mostrato inediti scatti dello shooting che ha realizzato per un noto brand. Tra un viaggio e l’altro, ladopo alcuni giorni vissuti col suo amato Mirko Brunetti é tornata a Napoli per iniziare a lavorare col suo brand e non solo, sono infatti in arrivo nuovi progetti che la vedranno protagonista. Con un doppio e speciale annuncioha sorpreso i suoi numerosissimi ...