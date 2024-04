Percorsi abilitanti | possibile fare domanda per due classi di concorso nello stesso Ateneo ma non per la stessa classe in più Università

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 4 aprile 2024) Per l’anno accademico 2023/2024, il Ministero dell’darà (si spera presto) il via libera all’organizzazione dei corsi di abilitazione per ledidella scuola secondaria. Previsti dal DPCM 4 agosto 2023, pensati sin dall'aprile 2022, a distanza di due anni non sono ancora partiti. L'articolo .