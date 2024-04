Perchè Sinner non sarà il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'Italia deve scegliere ilper ledi. Jannikè uno dei candidati, ma i favoriti sono il nuotatore Gregorio Paltrinieri e il campione olimpico di salto in alto Tamberi.

Jannik Sinner dopo la vittoria di Miami ha parlato del suo rapporto con la famiglia e del perché loro non si possono vede re spesso. Una scelta in cui conferma il suo pragmatismo.Continua a leggere (fanpage)

Il primo grande appuntamento della stagione sulla terra battuta per l’ATP Tour 2024 è rappresentato dal Masters 1000 di Montecarlo , dove lo scorso anno l’azzurro Jannik Sinner , fresco di scalata al ... (oasport)

Simone Vagnozzi, sguardo fiero e tono gentile, ogni giorno deve guidare una fuoriserie. Di più, un bolide imprendibile. Si parla di tennis, in realtà, ma la metafora è calzante, perché dal ... (sport.quotidiano)

Olimpiadi, Sinner portabandiera a Parigi è già un caso: Malagò poco convinto: " Sinner è l' Italia che vince, a Parigi 2024 potrebbe fare il portabandiera ". Questa l'idea lanciata oggi da Klaus Dibiasi , ex campione dei tuffi da tre ori olimpici in carriera, in vista delle ...

Atp Monte Carlo: Sinner numero 1, numero 2 o numero 3 se... Lo strano destino di Jannik: Questo perché i 2.000 punti che Djokovic dovrà difendere sui campi parigini rappresentano il bottino più cospicuo da poter andare ad attaccare: Sinner lo scorso anno nello slam sulla terra raccolse ...