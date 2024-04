“Perché lì sono ancora uomo” Prima dell’Isola dei Famosi | Vladimir svela il no alla transizione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lunedì 8 aprile parte la nuova edizionedeiinserata su Canale 5.guida del reality dei naufraghi ci saràLuxuria, affiancata in studio dagli opinionisti Sonia Bruganelli, ex Grande Fratello Vip, e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà per lavolta una donna, Elenoire Casalegno, che ha preso il posto di Alvin, inviato del reality show da cinque anni. Tra pochi giorni i naufraghi sbarcheranno in Honduras e metterannoprova la propria resistenza fisica e psicologica tra fame, intemperie e prove da superare. Il cast è composto da Aras Senol, Matilde Brandi, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Valentina Vezzali, Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce ...