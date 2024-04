Perché Leclerc ha il numero 17 sul casco nel GP del Giappone | ha un significato molto speciale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel corso del GP deldella Formula 1 2024 il pilota della Ferrari Charlessarà in pista con unsu cui c'è impresso il17 che fu del suo grande amico Jules Bianchi morto proprio in seguito ad un incidente avvenuto a Suzuka dieci anni prima.

Parte la stagione del Mondiale di Formula Uno più strabica della storia. Compressa tra un 2023 in cui Verstappen e la Red Bull hanno lasciato meno delle briciole alla concorrenza e un 2025 che ... (panorama)

L'ex boss Ferrari alla vigilia dell'Australia: "Red Bull e pilota perfetti. Lewis alla Rossa non darà agonismo, ma esperienza " (ilgiornale)

Ferrari, l'affondo di Cesare Fiorio: "Carlos Sainz meglio di Leclerc": Ma la prima guida non era Leclerc 'Charles è bravo in prova ma fa troppi errori in gara'. Sainz ... Tra il 1989 e il 1990 lei vinse tanto a Maranello, perché lasciò la Ferrari 'Al mio arrivo portai ...

Formula 1 - Russell: 'Penalità Alonso Non era un semplice cambio di traiettoria': ...ha caratterizzato il penultimo giro del Gran Premio d'Australia vinto da Sainz davanti a Leclerc. ... Fernando l'ha presa malissimo, perché ha subito una penalità di 20 secondi sul tempo di gara e molti ...