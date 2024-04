Perché il fronte ucraino potrebbe presto collassare | nonostante gli aiuti occidentali

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Nato sta mettendo a punto un piano per assicurare un sostegno militare all'Ucraina a lungo termine, che comprende l'idea di un fondo di 100 miliardi di euro da elargire in cinque anni. Si tratta di un piano per assicurare che glia Kiev siano "a prova di Donald Trump", e fare in modo che...