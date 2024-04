Perché il Botswana “minaccia” di regalare 20mila elefanti alla Germania?

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non è uno scherzo. Lada parte del governo deldi inviare 20.000inè una questione diplomatica molto delicata. Ed è legatadisputa tra la nazione africana e quella tedesca sull’importazione dei trofei di caccia. La, infatti, è uno dei maggiori importatori di trofei di caccia nell’Unione europea, ma ultimamente Berlino vuole introdurre limiti più severi a questo commercio particolare. Anche per porre un freno al bracconaggio. La decisione non trova concorde il presidente delMokgweetsi Masisi. Preoccupato del sovrappopolamento dei pachidermi che al loro passaggio causano danni alle proprietà e ai raccolti. Da qui, la curiosa sfida. Un elefante con le zanne (fonte: Unsplash)“I tedeschi dovrebbero vivere insieme ...

Il Botswana minaccia di inviare 20.000 elefanti in Germania. Ecco perché: Perchè la fama Tutto parte dalla minaccia del presidente del Botswana . Mokgweetsi Masisi ha infatti sventolato l'ipotesi di trasferire fino a 20.000 elefanti in Germania. Detesta le critiche di ...

Il Botswana ha troppi elefanti e minaccia di inviarne 20 mila in Germania: Daron Acemolu nel suo best - seller 'Perché le nazioni falliscono. Le origini di potenza, prosperità e povertà', cita appunto il Botswana come esempio di un paese non occidentale che è riuscito a ...