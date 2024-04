Perché gli italiani non si fidano più degli influencer

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 aprile 2024) Chiara Ferragni potrebbe essersi fatta molti nemici, soprattutto tra i suoi illustri colleghi. Il danno d’immagine della popolare imprenditrice non ha colpito solo lei, i suoi familiari e i suoi affari, è parecchio più profondo di qualunque emorragia di follower. Ha generato una crisi che sta investendo l’intero settore: negli ultimi mesi, quelli della burrasca innescata dal «Pandoro-gate», un italiano su dieci ha smesso di fidarsi di loro. E il dato è trasversale, riguarda tutte le generazioni: il 10 per cento del campione interpellato per Panorama ammette che seguiva le celebrità dei social, però non lo fa più oppure lo fa meno, anche alla luce dell’attualità recente. In generale, non è che glibrillassero per chissà quale florida reputazione: quasi la metà dei nostri connazionali, un altro 48 per cento, ...