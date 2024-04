Perché Errani Paolini e Bolelli Vavassori non sono sicuri di giocare le Olimpiadi | tra incastri e rinunce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) Simone/Andreae Sara/Jasminele due coppie italiane in corsa per la qualificazione nei tornei di doppio delledi Parigi 2024: al momento nessuno dei quattro azzurri, però, è in top ten, requisito necessario per l’automatico accesso ai Giochi. Alleriservate al tennis 172 carte olimpiche, equamente distribuite tra uomini e donne, ma ogni Paese potrà portare a Parigi al massimo 6 tennisti per genere, con un massimale di 4 posti per ciascun torneo di singolare, 2 coppie in ciascuno dei tabelloni di doppio di genere ed 1 coppia nel doppio misto. In linea teorica, se gli azzurri dovessero occupare sia al maschile che al femminile tutti gli slot in singolare, allora ci sarebbero due posti liberi, ...