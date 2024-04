Perché Acne Studios e la sua nuova maglia da calcio stanno spopolando su internet

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un tempo, nell'industria musicale (soprattutto nel soul) esisteva un termine per indicare il fascino indeterminato di un artista o di una canzone: l'x-plus. Questo concetto è oggi del tutto obsoleto, ma all'epoca si riferiva a quel fattore sconosciuto che rende cool qualcosa, senza che se ne conosca il motivo. È l'ingrediente segreto della ricetta, la causa sconosciuta e indipendente del successo. Questo concetto può essere perfettamente applicato al mondo della moda e, ultimamente,sembra avere un x-plus piuttosto potente. Una volta ogni due mesi, qualsiasi cosa faccia, il marchio di Stoccolma diventa un fenomeno virale. Le sciarpe in mohair a quadri sono diventate una vera e propria ossessione per i Tiktokers, così come le loro borse distorte. Una volta annunciato chesarebbe stato ...

Vitamina C, l'ingrediente beauty star per una pelle bella, luminosa e giovane: ... l'indispensabile della beauty routine guarda le foto Leggi anche › Brufoli e acne in ... 'È opportuno però differenziare l'utilizzo, perché la Vitamina C è molto sensibile alle differenze di pH, ...

Pelle da adolescenti, la skincare corretta per i giovanissimi: ... Deodorante per adolescenti e ragazze, quali scegliere e perché Di cosa ha bisogno la pelle degli ... Instagram/@milliebobbybrown Leggi anche › Acne, non tutte le cicatrici sono uguali. Come ...