(Di giovedì 4 aprile 2024) Nuove abitazioni,3.500, un nuovo polo per il tempo libero, lo sport e l'intrattenimento, con il primo cantiere a partire dal 2024, e un grande parco urbano che sarà il terzo diper estensione. Il tutto nascerà nella zona di, con il masterplan firmato da Mca, Mario Cucinella, zona che viene riqualificata anche nell'ottica delle Olimpiadi invernali del 2026 con la realizzazione del PalaItalia, nella stessa area. Per"abbiamo stimatoper3,5di euro - ha spiegato Fabrizio Zichichi, executive project director di Lendlease -. Di questi 2,7sono in capo a Lendlease, poi ci sono altri investitori che arricchiranno il ...

Nessuna soropresa alla Camera dei Deputati, dove la maggioranza "allargata" a Italia Viva e ad altri esponenti di area centrista delle opposizioni ha respinto con 213 no contro 121 sì la mozione di ... (today)

Per Santa Giulia Milano investimenti per oltre 3,5 miliardi - e un grande parco urbano che sarà il terzo di Milano per estensione. Il tutto nascerà nella zona di Santa Giulia, con il masterplan firmato da Mca, Mario Cucinella, zona che viene riqualificata anche ...ansa

Per il PalaItalia servono soldi, Sala: "Abbiamo bisogno del governo" - Il nodo riguarda gli extra costi. Il sottosegretario Morelli ha spiegato che se il governo dovesse intervenire economicamente sul progetto si tratterebbe di aiuti di stato essendo un opera di privati ...milanotoday

MILANO - Il sindaco Sala: "Serve una soluzione sugli extracosti del PalaItalia" - Sul PalaItalia, che ospiterà le gare di hockey maschile per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026, "dobbiamo sempre tenere i tempi, perché abbiamo le olimpiadi ormai in arrivo. Io sono a ...napolimagazine