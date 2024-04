Per Nadal niente Montecarlo | “Il mio corpo non lo permette”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (askanews) – “Ciao a tutti! Questi sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Monte Carlo. Il miosemplicemente non me lo”. Così Rafaelha annunciato sui social che non parteciperà al torneo di, dove fino a oggi era nella entry list.continua così il suo messaggio: “E anche se lavoro duro e faccio il massimo sforzo ogni giorno con tutta la voglia di giocare e competere di nuovo in tornei che sono stati molto importanti per me, la verità è che oggi non posso giocare. Non avete idea di quanto sia difficile per me non poter partecipare a questi eventi. L’unica cosa che posso fare è accettare la situazione e cercare di guardare al futuro mantenendo l’entusiasmo e la voglia di giocare per darmi la ...