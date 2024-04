Pensioni | altro che riforma | nel 2025 probabile una nuova stretta con l’ipotesi Quota 104

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il Def che il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sta preparando metterà nero su bianco tutte le difficoltà del governo in vista della prossima manovra. E, quasi certamente, confermerà l’impossibilità di mettere in campo la tanto attesadelle. Così, per il prossimo anno, il governo dovrà pensare a unaforma di uscita anticipata dal lavoro, che sia la104 o una proroga delle misure attualmente in vigore. Nessuna indicazioni in tema didovrebbe quindi essere contenuto nel Def asfittico annunciato da Giorgetti, che ha già messo le mani avanti. Per il, quindi, si valuterà anchedi una proroga delle regole per l’uscita anticipata in vigore quest’anno. Mentre sembra da accantonare, già da ora, la proposta della ...

