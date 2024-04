Pensare in grande

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una città con più alberi (e una maggiore attenzione al verde pubblico), con una rete del trasporto pubblico sempre più capillare ed efficiente. È questa la città che vorrebbero i milanesi che, stando a una recente ricerca di Prospettiva Terra, Omg e Annalect, sono sempre più attenti alle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, percepite come prioritarie, ogni giorno di più. I milanesi si aspettano che le istituzioni lavorino sodo in questa direzione, ma – nel pieno dello spirito dei meneghini, laboriosi per antonomasia – senza “stare a guardare”. I cittadini si sono detti pronti a fare la propria parte. Come? Riducendo i consumi, limitando riscaldamento e aria condizionata ma anche diminuendo l’uso dell’auto o addirittura lasciandola in garage. Gesti semplici ma non per questo meno significativi. “Nuove abitudini” come quelle che – nell’arco di pochi anni – hanno trasformato ...