(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilha reso noto il richiamo di un lotto dai supermercati di una confezione diin polvere a causa di un rischio chimico. Il rischio chimico si segnala ogni qual volta, in seguito a determinate analisi, viene accertata o, comunque, sospetta ladi sostanze di natura chimica non segnalate sull’etichetta. Si parla di rischio chimico, in, anche nel caso in cui una sostanza di natura chimica sia presente in una quantità più alta, rispetto a quella prevista dalla legge. La catena di supermercatiMarket ha annunciato il richiamo immediato dagli scaffali dei propri punti vendita di un lotto diin polvere per un possibile rischio chimico per i consumatori.riguarda un lotto di ...

Come spiega l’avviso di richiamo, il ritiro del lotto di cacao in polvere Penny è stato disposto per la possibile presenza della micotossina Ocratossina A in quantità superiori ai limiti di ... (fanpage)

Penny richiama cacao per presenza di micotossine oltre i limiti: l’avviso del Ministero della salute - Come spiega l’avviso di richiamo, il ritiro del lotto di cacao in polvere Penny è stato disposto per la possibile presenza della micotossina Ocratossina ...fanpage

Il richiamo del cacao in polvere - Penny Market e il Ministero della Salute hanno diffuso il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di cacao in polvere a marchio Penny. Il motivo indicato è la possibile presenza ...ilfattoalimentare

Cacao in polvere richiamato per ocratossina A oltre i limiti: marca e lotto da non consumare - Si tratta del cacao in polvere a marchio Penny, venduto negli omonimi supermercati, sparsi in tutta Italia. La preoccupazione principale per cui si è reso necessario il richiamo riguarda la presenza ...greenme