Pedofilia | professore di religione licenziato dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Latina

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 In una nota ufficiale, la Diocesi diha annunciato il licenziamento di Alessandro Frateschi,dicoinvolto in un’accusa di violenza sessuale aggravata. La decisione, presaper ildel(Idsc), pone fine al rapporto lavorativo in seguito ad un’accurata procedura di valutazione, avviata in parallelo all’indagine penale. Un Processo di Valutazione Complesso La Diocesi, attraverso il presidente dell’Idsc, Massimo Baldan, ha sottolineato che il licenziamento è stato effettuato al termine di un processo lungo e complesso, rispettoso delle normative italiane a protezione dei lavoratori. Questo processo ha richiesto tempi prolungati a causa della gravità delle valutazioni ...