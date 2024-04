Pedaggio Gratis sull' A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud

(Di giovedì 4 aprile 2024) Chieti - A partire dalla mezzanotte di oggi, un'iniziativa senza precedenti verrà attuata'autostrada A14 per agevolare gli automobilisti colpiti dalla chiusura della galleria San Silvestro. È stata ufficializzata la decisione di Anas e del Ministero dei Trasporti di concedere un'esenzione totale delfino al 30 giugno 2024. La misura, concertata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sancita attraverso una convenzione con Anas, è una risposta diretta all'interdizione della viabilitàa SS 714, nota come Tangenziale di, causata dai lavori di manutenzione e consolidamento strutturale della Galleria San Silvestro, a cura di Anas. L'esenzione delsarà applicata esclusivamente per gli utenti che entrano nella stazione di ...

