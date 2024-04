Pechino Express | il viaggio continua dal Laos

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) In onda questa sera su Sky e in streaming solo su NOW Dopo le impegnative corse nel Vietnam del Nord, il faticosodilungo la Rotta del Dragone dal. Un Paese ricco di spiritualità e natura incontaminata, dove gli insediamenti tribali si alternano a monasteri antichi e città moderne. Lo show va in onda questa sera, alle 21.15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. I viaggiatori cominceranno l’esplorazione di un nuovo territorio, con sorprendenti tradizioni e inediti contrasti a cui abituarsi in fretta. Dovranno percorrrere 263 chilometri che separano Muang Xai dal traguardo di puntata a Luang Prabang. La scorsa settimana hanno lasciato il gioco Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti” . Ai nastri di partenza della quinta tappa, la prima nel cuore del, ci ...