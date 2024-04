(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) –in. Dopo le impegnative corse nel Vietnam del Nord, il faticoso viaggio di2024 lungo la Rotta del Dragone riparte, giovedì 4 aprile, in questo nuovo e straordinario Paese ricco di spiritualità e natura incontaminata, dove gli insediamenti tribali si alternano a monasteri antichi e città moderne. In esclusiva

Damiano Carrara , noto pasticciere televisivo, e sua moglie Chiara Maggenti stanno per accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. Damiano è anche uno dei concorrenti di Pechino Express 11 in ... (isaechia)

Benvenuti in Laos ! Dopo le impegnative corse nel Vietnam del Nord, il faticoso viaggio di Pechino Express lungo la Rotta del Dragone riparte in questo nuovo e straordinario Paese ricco di ... (digital-news)

Pechino Express, benvenuti in Laos: oggi la nuova tappa, anticipazioni - 263 km da Muang Xai a Luang Prabang, città patrimonio dell’umanità Unesco. Tra le coppie scattano alleanze e rivalità ...adnkronos

Quinta tappa Pechino Express Sky e NOW. Benvenuti in Laos tra alleanze e rivalità - Benvenuti in Laos! Dopo le impegnative corse nel Vietnam del Nord, il faticoso viaggio di Pechino Express lungo la Rotta del Dragone riparte in questo nuovo e straordinario Paese ricco di spiritualità ...digital-news

Dove vedere la quinta tappa di Pechino Express oggi giovedì 4 aprile in tv e streaming - Anticipazioni, eliminazioni, concorrenti e coppie in gara nella quinta tappa di Pechino Express 2024, prima in Laos: percorso e chilometri.style.corriere