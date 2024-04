Pechino Express 2024 | eliminati quinta tappa | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ladi- La Rotta del Dragone ha visto le sette coppie di concorrenti rimaste in gara affrontare le prime giornate e le prime avventure in Laos. Il primo Paese attraversato dal reality show di viaggio condotto da Costantino Della Gherardesca e dall'inviato Fru è stato il Vietnam e ha visto due coppie abbandonare il gioco: quella dei Romagnoli e quella dei Brillanti. In questa prima fase del gioco è inoltre entrata in gara una coppia, ovvero quella delle Ballerine. LaLaè stata unadecisamente più breve rispetto alle altre: la distanza da coprire è stata di 263 chilometri. Non per questo, però, le difficoltà per le coppie di concorrenti sono state inferiori al solito. Anzi. Le coppie sono partite ...