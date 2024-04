Pd | Marino | ' Schlein da candidata ha detto no alle armi | poi in Europa ha votato aumento spesa'

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr (Adnkronos) - "Non conosco Elly, ho voluto ascoltarla, mi sembra una donna estremamente articolata e in molte idee mi posso riconoscere. Ma se mi candidoprimarie, le vinco e dico che sono contro le, la guerra, il termovalorizzatore, poi arrivo e prendo la mia posizione di segretaria e dico che il termovalorizzatore ormai c'è, voto inper l'dellamilitare. No". Lo haIgnazio, candidatoeuropee con Avs, a Piazzapulita.

