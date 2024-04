Paura e furia in Hajduk-Dinamo | stadio devastato e giocatori inseguiti | 51 ultrà finiscono in manette

(Di giovedì 4 aprile 2024) In occasione della semifinale di Coppa della Croazia, glidell'Spalato hanno invaso il campo al 90' iniziando la caccia aidellaZagabria, rifugiatisi nel tunnel degli spogliatoi. Scene di pura follia con scontri che sono continuati all'interno di unocompletamentee fuori, con auto in fiamme e guerriglia urbana. In carcere sono finiti 51 tifosi ma sono pronti altri fermi.

