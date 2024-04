Paul Smith aprirà la 106ª edizione di Pitti Immagine Uomo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il mondo della moda si prepara ad accogliere uno degli eventi dedicati al menswear più attesi dell’anno. È iniziato il conto alla rovescia per ladiche si terrà, come di consueto, a Firenze dall’11 al 14 giugno. Dopo la recente notizia che la designer francese Marine Serre sarà Guest Designer della kermesse, è stato annunciato che lo stilista britannicopresenterà la sua collezioneper la primavera/estate 2025 durante il primo giorno in calendario dell’evento toscano. «Sarà una grande emozione aprire il prossimomartedì 11 giugno con il lancio della mia collezione– ha detto lo stilista – Sono stato tra i primi stilisti invitati a ...