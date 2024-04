Patto stabilità | Giorgetti | scontata la procedura di infrazione Def più leggero

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 4 aprile 2024) Durante un'audizione di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, il Ministro dell'Economia Giancarloha avvertito che l'Italia è destinata a ricevere una raccomandazione dalla Commissione europea per aprire unaper disavanzo eccessivo. Questa mossa segue la revisione al rialzo dell'indebitamento del 2023, portato al 7,2% a causa dei crediti edilizi. Con la fine della sospensione deldie Crescita, introdotta durante la pandemia e prorogata a causa della crisi energetica, l'Italia si trova ora sotto l'occhio attento dell'Europa per il suo debito pubblico.Al Tesoro, intanto, si sta lavorando per aggiornare le stime programmatiche che saranno incluse nel prossimo Documento di Economia e Finanza. Si prevede che la crescita del PIL sia ridotta al +1% rispetto al +1,2% della ...