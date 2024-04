Patrick e Ethan | per i legali è “tragica fatalità”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) La città di Nuoro è ancora in lutto per lamorte diZola e Ythan Romano, rispettivamente di 15 e 14 anni, avvenuta a seguito del crollo di un tetto in un casolare abbandonato situato in via Dessenay. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, generando dolore e sgomento. Secondo quanto dichiarato da Patrizio Rovelli, legale di alcuni dei 14 eredi del terreno indagati per omicidio colposo plurimo aggravato, si è trattato di “una”. Rovelli ha inoltre evidenziato che il casolare in questione era disabitato da diversi decenni e che nel tempo erano state effettuate alcune opere murarie senza autorizzazione. Tale edificio era divenuto oggetto di accessi incontrollati da parte di giovani del quartiere, nonostante segnalazioni pregresse alle autorità da parte della sorella ...