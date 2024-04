Pasta all’uovo | qual è la migliore da acquistare al supermercato La classifica di Altrconsumo

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'associazione dei consumatori a condotto un’indagine su 15 tipologie di tagliatelle all’uovo in vendita nella grande distribuzione. I risultati hanno considerato le analisi di laboratorio (anche e soprattutto per l'eventuale presenza di micotossine) e le prove di cottura e assaggio.

Come Allora – I mestieri di una volta: a Bassiano la fiera in fattoria - Sabato 6 aprile 10:00 Apertura Fiera; 10:15 Inaugurazione istituzionale; 10:30 Presentazione cavalcanti e parata dei muli; 11:00 Il casaro e la ricotta; 12:00 La Pasta fatta a mano come una volta; ...latinatoday

ALTROCONSUMO * CACCIA ALL’UOVO: « LA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI TAGLIATELLE IN COMMERCIO - Infatti, secondo la norma di legge, la Pasta all’uovo destinata alla vendita deve rispettare determinate caratteristiche, come quelle relative agli ingredienti: secondo il Dpr 187 del 2001, deve ...agenziagiornalisticaopinione

Pasta all'uovo, Altroconsumo indaga quella industriale, la classifica delle tagliatelle - La legge prevede 4 uova per kg di semola, su 15 analizzate 1 prodotto ne contiene meno, altre al minimo ...adnkronos