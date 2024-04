Pasta all' uovo | Altroconsumo indaga quella industriale | la classifica delle tagliatelle

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. - (Adnkronos) - Secondo la norma di legge, laall'destinata alla vendita deve rispettare determinate caratteristiche, come quelle relative agli ingredienti: secondo il Dpr 187 del 2001, deve essere prodotta esclusivamente con semola di grano duro e contenere almeno quattro uova intere di gallina, per un peso complessivo non inferiore a 200 grammi di uova per ogni chilo di semola. Ma la legge viene rispettata? Per rispondere,ha condotto un'indagine che ha messo alla prova 15secche industriali per valutarne qualità, consistenza e gusto, attraverso una prova di laboratorio affiancata ad una di assaggio. Risultato, tra i prodotti analizzati 6 hanno ottenuto una valutazione positiva, mentre 2 prodotti sono stati penalizzati in un caso per il contenuto di micotossine e ...