Pasqua in comunità per un baby pusher

(Di giovedì 4 aprile 2024) Arresto einper uno spacciatore sorpreso con droga e soldi. La persona arrestata dalla polizia è minorenne. Nella notte di sabato gli agenti hanno notato due ragazzi in una via di Cremona. Siccome uno dei due, il maggiorenne, era noto alle forze dell’ordine perché già sorpreso a cedere droga, effettuare fermarli per un controllo. Il maggiorenne non aveva nulla di sospetto addosso, mentre il minorenne aveva un sacchetto in tasca che, dopo loro pressante richiesta, ha consegnato agli agenti. Dentro l’involucro c’erano tre dosi di cocaina e sette di hashish, oltre a 250 euro. A quel punto il giovane è stato fermato e portato in commissariato e gli agenti sono andati a casa sua per effettuare una perquisizione che ha dato esito positivo perché nella camera da letto del ragazzo hanno trovato venti dosi di cocaina, un bilancino e parecchio ...