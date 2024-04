“Parto | ma ho il matrimonio…” Scoppia il caso all’Isola dei Famosi | si è venuto a sapere tutto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 4 aprile 2024) Mancano pochissimi giorni al debutto della ‘rivoluzionata’ L’isola dei2024 ed i telespettatori non sanno neanche immaginare un’edizione senza Alvin nei panni di inviato e i continui botta e risposta con Ilary Blasi. Primi intoppi per quanto riguarda il cast che si trova in Honduras. Dei naufraghi già sono k.o. Per il momento è ildi parlare di indiscrezione, ma visto il vicinissimo debutto dell’edizione la verità salirà molto presto a galla. Già settimane fa la tradizionale copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, tramite cui viene svelato il cast, aveva rischiato di saltare. Oggi, due volti de L’isola dei2024 sono nei guai? Isola dei2024, primi problemi. E deve ancora cominciare Gli autori del reality della sopravvivenza avrebbero già ricevuto una richiesta molto particolare da ...