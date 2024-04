Parlamentari Pd parti civili nel processo a Delmastro | Verini | “Noi parte lesa | manganellati da Donzelli”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il senatore del Pd Walter, in un'intervista a Fanpage.it, commenta la decisione del tribunale di Roma di ammettere comecivile nelquattrodel Pd (lo stesso, Serracchiani, Lai e Orlando): "Per colpirci il signorfornì al suo collega Donzelli degli elementi che non erano divulgabili. Quindi il fatto che noi siamo stati riconosciuti ammissibili al dibattimento comeci pare un passo importante".

'Cadono le accuse contro l'italiano da anni in carcere a Panama' - Le sue presunte vittime lo avrebbero infatti scagionato da ogni accusa sostenendo di essere state oggetto di "pressioni e minacce da parte del pm ... di massima sicurezza in attesa del processo. Il ...ansa

Salvini, mozione di sfiducia bocciata. Oggi il voto su Santachè, Iv sta con il governo: «Diremo no» - Matteo Salvini non c’è quando si parla di lui e tutte le opposizioni lo attaccano rinfacciandogli i legami con il partito di Putin. Non è in aula quando si vota su di lui.ilmessaggero

Codice rosa e carceri, Italia e Brasile si tendono la mano - Dalla prevenzione della violenza di genere e i femminicidi alle politiche carcerarie, ma anche il commercio e gli scambi politico-legislativi, l'Italia può offrire dei validi esempi di buona politica ...ansa