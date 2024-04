Ilaria Capponi , ex modella, ha deciso di raccontare la sua storia in diretta su RaiUno a Italia Sì. Il programma però, eccezionalmente condotto da Gianluca Semprini e non da Marco Liorni, non l’ha ... (ilfattoquotidiano)

Parla Mario Capanna: "Israele è fuorilegge, antisemita. All'università serve boicottare" - "Israele è il primo fondamentalista, pratica uno sterminio di massa contro il popolo palestinese. Non si può cooperare con quello stato. L’università non può essere neutra". La versione del leader del ...ilfoglio

De Maggio: "So quanto guadagnerà Manna al Napoli. Mario Rui andrà via" - Valter De Maggio ha Parlato del futuro del Napoli soffermandosi sulle mosse ... Ho un’altra notizia da darvi su Manna, in azzurro guadagnerà circa 400mila euro annui. Per me anche Mario Rui andrà via, ...areanapoli

Ars, Giambona (Pd): "Sì in commissione al testo per la costituzione dei Consigli comunali dei giovani" - “Prosegue il mio impegno per favorire la partecipazione giovanile in Sicilia. Oggi la Commissione Affari Istituzionali ha approvato il testo del disegno di legge per l’istituzione, il riconoscimento e ...palermotoday