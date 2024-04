Parigi-Roubaix 2024 | la nuova chicane divide | i pareri di Van Der Poel e Declercq

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 aprile– I paragoni tra il frenetico e veloce ciclismo attuale e la Moto GP sono sempre più frequenti. L'ultimo punto in comune l'ha segnata la novità introdotta, con il fine di aumentare la sicurezza, nel percorso della, in programma domenica 7 aprile: unaprima della Foresta di Arenberg, il settore più complicato e temuto, che sta giàndo appassionati e pure addetti ai lavori. Van DervsLa mozione, approvata da ASO, che organizza l'Inferno del Nord, è stata voluta dal sindacato del ciclisti con l'obiettivo di entrare a una velocità ridotta, circa 30 km/h anziché 60 km/h nel tratto in pavé, lungo 2,3 km, più famoso e suggestivo della corsa e forse di tutte le Classiche. In realtà, a detta ...