Parcheggio facile e gentilezza diffusa? Ci pensano gli imprenditori di domani

(Di giovedì 4 aprile 2024) Firenze, 04 aprile 2024 - Sono ancora studenti delle scuole superiori. Eppure aspirano già a diventaredi successo etenteranno di convincere una giuria di esperti per portare avanti la propria ideaale. I ragazzi di EYE (Ethics & Young Entrepreneurs), promosso da Artes LAB e Confindustria Toscana Centro e Costa, sono tutti studenti dell’Istituto Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze, del Liceo Classico Santa Maria degli Angeli di Firenze e dell’Istituto Russell Newton di Scandicci. Dopo aver incontrato il mondo dell’a e dell’innovazione attraverso workshop, testimonianzeali e visite in azienda e ai luoghi dell’innovazioneale, hanno imparato le basi dell’ideazione d’impresa fondata sull’etica. In gruppi di ...