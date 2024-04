(Di giovedì 4 aprile 2024) C’è ancora da pazientare due settimane e poi l’annoso problema deinella zona delpotrebbe vedere la sua soluzione. Lo conferma il primo cittadino Francesco Persiani. "Anche stamani (ieri, ndr) – spiega il sindaco –, ho effettuato un sopralluogo sul posto per comprendere l’avanzamento dei lavori. Ci tengo a precisare che, al contrario di quello che dice qualcuno, ilo viene soppresso temporaneamente. Tutti gli stalli di sosta dell’ex Cat verranno riproposti al termine intervento". Il sindaco però sa bene che il problema dei, circa un centinaio, liberi, che nel corso di questi anni hanno servito i massesi, è molto sentito dalla cittadinanza. "Sono partiti i lavori – spiega – allo spazio sopra la scuola Bertagnini: a breve saranno completati e andranno a sostituzione dell’ex Cat. ...

Parcheggi all’ex Pomario: "Pronta l’area alternativa" - Ci tengo a precisare che, al contrario di quello che dice qualcuno, il Parcheggio viene soppresso temporaneamente. Tutti gli stalli di sosta dell’ex Cat verranno riproposti al termine intervento". Il ...lanazione

Ascoli, Parcheggi sotto la lente: verifiche catastali al via e incarico a un notaio. L’ultimo step prima dell’acquisto dalla Saba - ASCOLI - Altra tappa importante lungo il percorso intrapreso dall’Arengo, su preciso input del sindaco Marco Fioravanti, per andare a riscattare i Parcheggi e riprendere in mano la gestione della ...corriereadriatico

Sosta selvaggia all’ex Olivetti: «Gli stalli non bastano più» - A denunciare il problema sono gli imprenditori dell’area di insediamenti produttivi, cresciuta negli anni laddove un tempo c’era la fabbrica delle macchinette chiusa ad inizio degli anni ‘90 ...laprovinciacr