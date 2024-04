«Papa Giovanni» | incontri e screening per epatite C e Hpv

È ricoverato al Papa Giov anni il Bimbo di 2 anni caduto da una finestra al terzo piano mercoledì pomeriggio in un condominio di Airuno, comune della Brianza lecchese. Trasportato in ospedale in ... (bergamonews)

VIDEO In provincia di Como inaugurata la strada da 2.6 milioni di euro: “Un chilometro vitale per la cittadinanza” - Taglio del nastro questa mattina per la bretellina Cucciago-Cantù. L’opera, realizzata con un investimento complessivo di 2,6 milioni di euro, è stata finanziata da Regione Lombardia, che ha contribui ...comozero

SCONTRO “Amore di papà sei andato via senza salutarmi”. Tragico incidente a Vieste: morto giovanissimo - Per il giovane non c’è stato nulla da fare. La 16enne invece è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto, insieme al personale del ...statoquotidiano

Il papà di Giulia Tramontano, oggi le immagini del corpo in aula: “Alle spalle, grideremo ancora per avere giustizia” - Si è tenuta in parte a porte chiuse la quinta udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano. Nessuno dei familiari era in una, come richiesto l’avvocato di parte ...vocedinapoli